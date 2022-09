Babado: Tribunal espanhol emite ordem judicial e Shakira será julgada

Cantora é acusada de fraude fiscal e se autoafirma inocente no caso

Meu Deus, a vida de Shakira deu um giro de cabeça para baixo e sem previsões de voltar ao normal. Depois de seu término com o jogador Piqué, a musa enfrenta o tribunal com a acusação de fraude fiscal. Shakira se autoafirma como inocente, mas a ordem judicial do Tribunal Provincial de Barcelona julgará a cantora pela acusação.

“A ordem de enviar Shakira a julgamento é apenas mais um passo em qualquer processo desse tipo. A situação não mudou e tudo continua normalmente. A defesa legal de Shakira fará seu trabalho apresentando seus argumentos por escrito no momento apropriado”, informou um comunicado emitido pelos advogados de defesa.

Para quem não sabe a cantora é acusada de não pagar impostos que somam 11,5 milhões de euros entre 2012 e 2014. Na época, a cantora dizia que vivia uma vida nômade, mas o Ministério Público não quer nem saber e está prontinho para tocar para frente o caso.