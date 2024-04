Babado! Radamés se envolveu com Viviane Araújo quando ainda era casada com Belo

Eita! Radamés Furlan admitiu sua culpa no cartório da separação de Viviane Araújo e Belo. O ex-jogador contou que se arrependeu de ter saído com uma mulher casada, que tinha um relacionamento com uma pessoa pública, argumentando que era imaturo e sem juízo. A confidência aconteceu para a jornalista Fábia Oliveira.

“Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública. Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem juízo”, disse.

Ele ainda completou: “Eu sempre saí como o filho da p*ta da história. A Viviane sempre saiu como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me casar”, ressaltou, contando que não pode dizer se Viviane traiu o cantor com outras pessoas.