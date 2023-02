Babado: Piqué começa a morar com Clara Chía

De acordo com a imprensa espanhola os dois resolveram juntar as escovas de dentes depois que o romance veio à tona

Minha gente, Piqué está sem previsão de sair da mídia. E agora ele deu ainda mais pano pra manga, afinal ele e sua nova namorada estão morando na mesma casa. Isso mesmo! De acordo com a imprensa espanhola, os dois resolveram tomar a atitude para abafar ainda mais as notícias depois que descobriram o romance dos dois por debaixo do tapete.

Piqué queria esperar Shakira se mudar para os Estados Unidos, de acordo com Fabíola Reipert. Acontece que a cantora teve que adiar sua mudança, pois o pai está doente e precisa de cuidados.

Além disso, o jogador teria apresentado a nova namorada para os filhos, mas não disse que ela é sua namorada, mas sim uma namorada. Vale ressaltar que Clara foi internada com crise de ansiedade por causa do bafafá da traição.