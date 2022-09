BABADO: Documento revela que Padre Kelmon não tem ligação nenhuma com a Igreja Sirian Ortodoxa

Documento comprova que Padre Kelmon não tem ligação com a igreja e seus trabalhos

Minha gente, o debate da Globo ontem (29), pegou fogo entre os candidatos à presidência do Brasil, mas o que chamou a atenção na noite foi a presença do candidato do PTB, Padre Kelmon. O que as minhas fofoqueiras não sabem é que o padre não é padre, ou seja, ele não tem ligação nenhuma com a Igreja Sirian Ortodoxa, de acordo com um documento do Patriarcado de Antioquia e de todo oriente.

“Chegou ao nosso conhecimento que, na iminência das eleições federais e estaduais do corrente ano, muitos cidadãos e cidadãs brasileiros têm questionado membros de nossa Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil, sejam do clero ou entre os fiéis leigos, a respeito de um candidato à Presidência da República pelo Partido Trabalhista, que se auto apresenta como “padre Kelmon” e “sacerdote ortodoxo”, iniciou.

E não para por aí: “Diante disso, declaramos que, em pleno respeito, mas também gozando da mesma liberdade de pensamento, consciência e religião prevista no 18º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, o referido candidato não é membro de nossa Igreja Sirian Ortodoxa em nenhuma de suas paróquias, comunidades, missões ou obras”, revelou o documento.