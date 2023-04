Babá de filha de Virgínia se pronuncia diante a polêmica: “Mega chateada”

Carina Costa soltou o verbo nas redes sociais e por meio dos stories elogiou a mãe e Maria Alice e Maria Flor, dizendo que ela é uma mãe fod*

Finalmente a babá de Maria Alice deu o seu parecer sobre a história que gerou o maior bafafá dessa semana. Depois que Evaristo comentou a criação das filhas da influenciadora Carina Costa deu o seu ponto de vista sobre a situação, dizendo que o jornalista foi desnecessário e ficou chateada com a publicação do comentário.

“Nesse vídeo está claro que ela apenas queria fugir da vacina, como ela me viu ao lado em pé, ela deve ter pensado: ‘mais fácil a Cacá me tirar daqui’, toda vez é a mamãe que me segura pra me darem ‘picadinhas’”, diz a babá sobre o vídeo em que Maria vai para o seu colo.

“Virgínia, você é uma mãe f…, uma mulher tão nova e que soube trilhar um caminho para construir e deixar um legado para suas filhas, você está no caminho certo pode ter certeza. Porque só critica quem não consegue fazer igual ou melhor. Você é uma mãe incrível, uma mãe espetacular e você sabe disso, se você não fosse uma boa mãe ela não abriria esse sorriso lindo pra você, não dava beijos em você, não iria atrapalhar o seu café da manhã”, elogiou a Virgínia.