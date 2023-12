Azelia Banks voltou a criticar Aniita: “Ela precisa abandonar o reggaeton e deveria refazer o nariz para que não ficar tão triangular.”

Meus amores, a cantora Azealia Banks voltou a criticar a nossa diva master e poderosa Anitta. Lembrando que não é a primeira que Azelia faz crítica a cantora, em outubro deste ano, ela disse que Anitta era uma aspirante de terceiro mundo.

E agora, a cantora estadunidense foi questionada sobre a intérprete de Envolver, além do próprio Brasil, e voltou a detoná-la sem nenhuma dó ou piedade.

“Ela precisa abandonar o reggaeton (que é uma cópia horrível do dancehall jamaicano) e nos oferecer uma bossa nova elegante”, disse.

A rapper ainda comentou sobre o nariz da cantora brasileira: “Além disso, Anitta deveria refazer o nariz em Beverly Hills para que as narinas não fiquem tão triangulares e com aparência de Latoya Jackson. São as malditas narinas e o reggaeton medíocre”, completou.

Ao ser questionada se gostava ou não do Brasil, a estadunidense ainda relembrou das críticas que fez a um outro astro verde e amarelo. “É claro que não! Só porque falei mal do pintinho do Neymar e do nariz da Anitta, não quer dizer que eu odeio vocês”, completou.