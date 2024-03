Avião de pequeno porte desapareceu no interior de SP está sendo procurado pela Força Aérea Brasileira

Amores, eu acabei de receber uma mensagem de uns amigos do interior de São Paulo, e parece que a Força Aérea Brasileira (FAB) está realizando buscas por uma aeronave de pequeno porte que desapareceu depois de decolar do aeroporto de Jundiaí (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu na noite desta quinta-feira (28).

De acordo com a TV TEM, essa aeronave particular saiu de Jundiaí às 8h35 de quinta-feira, com destino ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo (SP). Apenas o piloto estava na aeronave.

Foi informado ao piloto que havia óleo na pista do aeroporto da capital paulista, e por esse motivo, a aeronave fez o retorno para Jundiaí, quando desapareceu, segundo o Comando de Aviação da Polícia Militar.

Segundo a polícia, o último contato realizado, com a aeronave via rádio, foi quando estava sobrevoava a Serra do Japi. Numa declaração para a TV Globo, o Corpo de Bombeiros confirmou que a aeronave caiu no local, na noite de quinta-feira (28).

A seguir, A FAB informou que foi notificada sobre o desaparecimento do avião e que duas aeronaves fazem buscas na região. O Helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado nesta sexta-feira (29) e está ajudando nas buscas.

A aeronave é uma Piper Aircraft, prefixo PT-WLP, fabricada em 1995 e com capacidade para seis pessoas. O bimotor estava com documentação em dia e em condições de aeronavegabilidade, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião pertence e é operado pela empresa HKTC DO BRASIL S.A.