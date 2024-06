Atual Miss Bumbum, Larissa Sumpani, faz cirurgia de ninfoplastia

Larissa Sumpani se submeteu recentemente a uma cirurgia estética, a ninfoplastia, que é uma cirurgia plástica realizada na vagina. O objetivo desse procedimento é proporcionar a redução dos pequenos lábios.

A ninfoplastia é cada vez mais procurada por mulheres que buscam melhorar o conforto e a estética da região íntima. Este procedimento pode ajudar a reduzir o desconforto durante atividades físicas, o uso de roupas apertadas e até mesmo durante relações sexuais, além de proporcionar uma aparência mais simétrica e esteticamente agradável.

A Miss Bumbum afirma as razões pelas quais decidiu fazer essa cirurgia. “Os pequenos lábios não estavam com um tamanho legal, isso sempre me incomodou. Decidi que era hora de corrigir isso”.

Larissa também revelou que, após perder peso com a rotina intensa de academia e dieta, sentiu que os grandes lábios ficaram magrinhos. “Depois que emagreci bastante na academia, notei que os grandes lábios ficaram muito magrinhos. Então, decidi colocar uma gordurinha neles para dar um volume mais harmônico”, explicou ela.

Além da ninfoplastia, Larissa realizou também uma mastopexia, com a troca de silicone dos seios. A influenciadora optou por trocar a prótese de 350 ml por uma de 430 ml.