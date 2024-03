Atual Miss Bumbum e Musa do OnlyFans, Larissa Sumpani, compara sexo com chocolate: “O prazer é o mesmo”

Larissa Sumpani é um dos maiores nomes do OnlyFans atual vencedora do concurso Miss Bumbum Brasil. Além disso, a influencer possui 472 mil seguidores no Instagram e aproveitou a aproximação da Páscoa para dar uma declaração inusitada. A jovem comparou o sexo com chocolate: “O prazer é o mesmo”, disse. Apesar de sempre tentar manter uma rotina equilibrada em sua alimentação com o auxílio dos treinos diários, ela conta que não dispensa um doce quando a vontade bate.

“Será que existe alguém que não gosta de chocolate? É a melhor coisa que tem”, afirma. Ela completa dizendo que a data comemorativa é também uma “desculpa” que utiliza para consumir ainda mais: “Sempre faço a celebração da páscoa com uma barra de chocolate, uma caixa de bombons ou o tradicional ovo de páscoa. Seja o que for, se tem cacau, eu topo”, brinca. Segundo ela, a satisfação que o alimento proporciona não difere do que sente durante as relações sexuais.

A influencer ainda destaca o fato dos chocolates serem afrodisíacos, pois estimulam o aumento do prazer pelo corpo. Aos 24 anos, ela relata que para dar um “plus” na hora H, come e tem o costume de oferecer ao parceiro alguns minutos antes. “O humor de ambos melhora consideravelmente, ele relaxa, traz uma sensação de bem-estar e torna o momento muito mais gostoso”, diz.

Larissa completa: “É uma delícia comer um chocolatinho sozinha, acompanhada, depois de um dia cheio e principalmente antes do sexo. Todo mundo deveria seguir essa dica”, finaliza Sumpani.