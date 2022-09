Atrizes negras fazem teste para viver par romântico com Cauã Reymond em novela de Walcyr Carrasco

De acordo com o Jornal Extra a nova novela de Walcyr vai substituir ‘Travessia’ no horário nobre da Globo

Minhas noveleiras de plantão já estão de pé uma hora dessa, né? Porque a fofoca não para e as novelas menos ainda. Sabemos que a Globo já tem uma novela para substituir ‘Travessia’ no horário nobre do plim plim, o que não sabíamos é que teremos Cauã Reymond vivendo um par romântico com uma atriz ainda não conhecida. De acordo com o Jornal Extra, atrizes negras foram convocadas para fazer um teste e viver o sonho escrito por Walcyr Carrasco.

A trama se passa em uma cidade fictícia do Centro Oeste e está prevista para estrear no ano que vem, em 2023, com o título provisório de ‘Terra Vermelha’.

A trama também marca o retorno de Izabel Teixeira à televisão depois do sucesso da sua personagem, Maria Bruaca, em Pantanal, que se despede de nós no dia 7 de outubro. Vai deixar saudade…