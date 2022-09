Atrizes expõe briga entre as intérpretes de Zefa na trama ‘Pantanal’

A briga entre elas começou por conta de uma mensagem que foi supostamente ignorada.

É de babado que vocês gostam, então leiam esse. Rolou uma confusão entre as duas gerações que deram vida a personagem Zefa na trama ‘Pantanal’. A briga entre as atrizes teve início após Giovanna Gold afirmar que a atual intérprete da personagem Zefa ignorou uma mensagem que ela havia mandado, porém, Paula Barbosa nega tal acontecimento.

As atrizes se encontraram durante a gravação do casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), que contou com a participação especial da veterana. Ambas comentaram sobre esse encontro, o qual, aparentemente, não agradou nenhuma das duas.

“Nesse dia, a gente se cumprimentou, mas também não tive muito assunto com ela. Não me senti à vontade para bater esse papo, mas queria que tivesse sido diferente. (…) Eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre o assunto e, sinceramente, eu nem quero. Porque quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito delicado”, confessou Paula Barbosa, durante sua participação no podcast ‘Papo de Novela’.

“Ela é prima do autor [Bruno Luperi] e neta do Benedito. Você acha que madame Gold não vai falar ‘oi, tudo bem’?. Fui mulher de cônsul. Não vou pisar no calo de ninguém nem ser chucra. Cumprimentei e só. Estava mais preocupada em falar com pessoas queridas que não via há muito tempo”, disse Giovanna, em entrevista à colunista Patrícia Kogut.