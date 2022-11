Atriz que interpretou Gal Costa em filme chora ao falar sobre a cantora: “Eu amo demais a Gal”

O filme, que retrata a vida da cantora, está com a estreia prevista para 2023 e traz Sophie Charlotte interpretando a protagonista.

E as homenagens à rainha da MPB não param. Na manhã desta quinta-feira (09) durante a sua participação no programa Encontro, que é apresentado pela dupla Patrícia Poeta e Manoel Soare, a atriz Sophie Charlotte, responsável por interpretar Gal nos cinemas, se emociona ao falar sobre a cantora.“Eu amo demais a Gal”

O filme bibliográfico, que contará a história de uma das maiores vozes da música brasileira, tem estreia prevista para 2023. Diante disso, a atriz lamenta que a musa inspiradora para a obra não possa assisti-lo. “Sabe o que é? É que esse filme foi feito todo para ela. Feito por ela e para ela. Para ela ver, curtir, para o Brasil poder reverenciá-la.”

Além de expressar a dor que está sendo, devido a morte de Gal, Sophie relatou como foi a experiência de dar vida a esse ícone brasileiro. “A Gal me deu um mundo, a Bahia, toda a vida dela, o jeito de viver. Ela é um pilar, ajudou a inventar o Brasil que eu acredito. A revolução através do canto. A honra de viver esse sonho com a bênção de Gal foi tudo.”