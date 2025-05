Atriz mirim do SBT é entubada na UTI após sofrer sete paradas cardíacas

É com o coração apertado que trazemos uma notícia de cortar o coração: a jovem atriz Millena Brandão, de apenas 11 anos, está travando uma verdadeira batalha pela vida em uma UTI de São Paulo. A menina prodígio, que brilhou como figurante em sucessos como “A Infância de Romeu e Julieta” (SBT) e a série “Sintonia” (Netflix), sofreu nada menos que sete paradas cardíacas após uma tentativa de transferência hospitalar.

O drama começou quando Millena, que vinha se queixando de dores de cabeça frequentes, foi levada ao hospital. Lá, os médicos identificaram uma massa de cinco centímetros em seu cérebro — ainda sem confirmação se se trata de um tumor ou cisto. A informação foi confirmada por sua mãe, Thays Brandão, que também atua como representante da pequena artista.

Millena está intubada e sedada, e seu estado é considerado gravíssimo. As paradas cardíacas ocorreram justamente quando os médicos tentavam movê-la para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o tratamento que está sendo realizado.

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Millena já vinha conquistando seu espaço no mundo da atuação e da moda, participando de campanhas publicitárias de grandes marcas, sempre com muito carisma e talento.

O mundo artístico, fãs e internautas se mobilizam em orações e mensagens de apoio para a pequena estrela. Que ela tenha força para vencer esse momento tão delicado.