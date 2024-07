Atriz Lilia Cabral pediu para Maneco para fazer uma novela dele na TV Globo

Amores, na tarde de ontem (01) a maravilhosíssima atriz Lilia Cabral participou do programa Sem Censura, que é apresentado por ninguém menos que a gatona Cissa Guimarães. Durante sua participação, contou como contou como começou sua incrivel parceria com o autor Manoel Carlos.

“Nunca me considerei atriz de comédia. O que eu vejo, o que eu encontro e o que me faz feliz é o que seria o meu entretenimento e o que eu acho que o público vai gostar. Agora, veio muita coisa para mim em relação à comédia”, iniciou a atriz.

Continuando, Lilia revela que, em determinado dia, encontrou com Manoel Carlos e com o eterno diretor Carlos Manga, onde teve a audácia de pedir para fazer uma novela escrita pelo icônico autor.

“Tive a sorte de um dia encontrar o Maneco na sala do Manga, olhar para os dois e falar assim: ‘Eu queria muito fazer uma novela sua’. E era impossível… Como assim? Porque ele me via como uma atriz de comédia”, revelou Cabral.

Por fim, a veterana conta que o diretor Paulo Ubiratan a escalou para o seu primeiro papel dramático de grande destaque em novelas, o que, apesar de ser um desafio, foi uma grande oportunidade profissional.

“Ele me colocou em um personagem em História de Amor que mudou completamente a maneira das pessoas de me olharem. Aquilo foi um desafio para mim, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive isso [o drama] dentro de mim”, finalizou Lilia.