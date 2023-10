Atriz de Todas as Flores se revolta com descaso de hospital municipal do Rio com sua avó

A atriz Mary Sheyla expôs o drama que enfrenta com a avó por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Meu Deus do céu, eu amo a minha cidade, mas tem coisa que não tem a menor condição de defender, meus amores. A minha querida amiga Mary Sheyla usou suas redes sociais para publicar um vídeo em tom de revolta nesta sexta-feira (13). A atriz expôs todo o descaso com o qual sua avó, Maria Luciana de Paula, de 89 anos, foi tratada no Hospital Municipal Miguel Couto, um hospital municipal que fica aqui no Leblon.



“Preciso de uma resposta! Não dá pra ficar do jeito que está. Minha avó, Maria Luciana de Paula, aos 89 anos, sentada, depois de diagnosticado que seus rins estão parados. Falta de respeito, uma vergonha. Até que horas vamos ficar esperando?”, escreveu ela na legenda da gravação em que mostra a paciente, marcando perfis ligados à prefeitura da cidade. “Será que é essa a resposta? Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Será que é essa a resposta que vocês têm para me dar? Uma contribuinte, cidadã brasileira, de 89 anos de idade, que sempre pagou os seus impostos em dia. Uma cadeira? Onde ela não pode recostar a sua cabeça?”, relatou.

No vídeo, a artista ainda denunciou: “Olha a situação do cidadão brasileiro. Minha avó, com 89 anos, acesso na mão, tremendo de frio, está aqui há pelo menos umas quatro horas sentada numa cadeira de horas, no Hospital Municipal Miguel Couto. Olha a situação”. “Ela não teve ainda diagnóstico e não consegue ficar sentada, mas não tem um leito para ela deitar. Está tudo lotado. Isso é uma falta de respeito. Que vergonha. Estou impotente”, lamentou.

A atriz que está no elenco da novela Todas as Flores disse que estava fazendo o possível para manter a avó aquecida: “Peço ajuda de vocês. Eu nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa na minha vida. Espero fazer algum barulho porque essa profissão que eu tanto amo tem que trazer algum retorno, pelo menos pra ser ouvida, já que eu sou uma cidadã brasileira comum, ciente das minhas obrigações e ciente dos meus direitos também”.