Atriz de ‘Rainha da Sucata’ quase viveu a Mãe Lucinda em ‘Avenida Brasil’

22/11/2025 10h30

Regina Duarte, que está no ar atualmente na reprise de Rainha da Sucata, exibida no horário da tarde dentro da faixa Pernambuco de Novo, quase integrou o elenco de um dos maiores fenômenos da teledramaturgia recente. A atriz foi sondada para interpretar Lucinda, a Mãe do Lixão, em Avenida Brasil, papel que marcaria a trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Regina Duarte não havia gostado do perfil da personagem e acabou recusando o papel.

Segundo informações da época, Regina chegou a receber o convite, mas preferiu não assumir o compromisso por questões pessoais e profissionais e por não ter gostado do perfil da personagem. A curiosidade ganhou força nos bastidores porque a personagem passou por algumas possibilidades de escalação antes de ser entregue a Vera Holtz, que acabou eternizando a figura da protetora de Nina e dos meninos do lixão.

O papel acabou ficando com Vera Holtz.

Depois da recusa de Regina Duarte, outros nomes chegaram a ser cogitados pela equipe da novela, mas foi com Vera Holtz que a personagem encontrou o tom ideal, conquistando o público e se tornando uma das figuras mais emblemáticas da trama.

