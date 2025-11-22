Atriz de ‘Rainha da Sucata’ quase viveu a Mãe Lucinda em ‘Avenida Brasil’

Regina Duarte, que está no ar atualmente na reprise de Rainha da Sucata, exibida no horário da tarde dentro da faixa Pernambuco de Novo, quase integrou o elenco de um dos maiores fenômenos da teledramaturgia recente. A atriz foi sondada para interpretar Lucinda, a Mãe do Lixão, em Avenida Brasil, papel que marcaria a trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Regina Duarte não havia gostado do perfil da personagem e acabou recusando o papel.

Segundo informações da época, Regina chegou a receber o convite, mas preferiu não assumir o compromisso por questões pessoais e profissionais e por não ter gostado do perfil da personagem. A curiosidade ganhou força nos bastidores porque a personagem passou por algumas possibilidades de escalação antes de ser entregue a Vera Holtz, que acabou eternizando a figura da protetora de Nina e dos meninos do lixão.

O papel acabou ficando com Vera Holtz.

Depois da recusa de Regina Duarte, outros nomes chegaram a ser cogitados pela equipe da novela, mas foi com Vera Holtz que a personagem encontrou o tom ideal, conquistando o público e se tornando uma das figuras mais emblemáticas da trama.