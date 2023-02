Atriz de ‘Mar do Sertão’ deixou a faculdade para seguir carreira de atriz: “Não me arrependo”

Mariana Sena contou que estudava fonoaudiologia e fazia teatro paralelo a faculdade até conseguir o papel na trama da Globo

Nossa musa de ‘Mar do Sertão’ soltou o verbo para a Caras Brasil e não deixou de falar sobre a sua carreira nas telinhas da Globo. Mariana Sena contou que sua carreira como atriz teve início quando ela estava na faculdade de fonoaudiologia. A musa ainda diz que não se arrependeu de deixar a faculdade para seguir seu sonho.

“Eu ia me formar em fonoaudiologia. Eu fazia teatro paralelo à faculdade, então eu estava me formando… Em 2022, no meu último semestre eu larguei. Eu não me arrependo, é uma profissão maravilhosa, mas eu não me vejo fazendo aquilo cotidianamente”, disse ela.

A musa já fez outros trabalhos antes de integrar o elenco da novela da Globo, chegando a trabalhar para a Netflix em ‘Spectros’.