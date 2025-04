Ator Oh Yeong-Su é condenado a 1 ano de prisão, por assédio sexual

Do estrelato ao escândalo! O ator sul-coreano Oh Yeong-Su, que conquistou o público como o misterioso Jogador 001 na série bombada da Netflix “Round 6”, agora está no centro de uma polêmica gravíssima. Aos 80 anos, ele foi condenado a um ano de prisão em regime fechado por assédio sexual.

O episódio que levou à condenação teria ocorrido em 2017, quando o ator foi acusado de abraçar e beijar à força uma mulher que integrava a mesma companhia teatral que ele. Durante a audiência realizada no último dia 3 de abril, os promotores enfatizaram o profundo impacto psicológico sofrido pela vítima, que, segundo relatos, passou a viver com “medo e angústia” após o ocorrido.

A promotoria foi direta: “Um veterano com quase cinco décadas de carreira que assediou uma jovem e indefesa integrante do grupo.”

O caso teve uma reviravolta dramática. Em 2024, Yeong-Su havia recebido oito meses de prisão, mas após um recurso do Ministério Público, o novo julgamento aumentou a pena para um ano completo de detenção. A decisão final do recurso será oficialmente divulgada no dia 3 de junho deste ano.

A notícia caiu como uma bomba entre fãs da série, que fez sucesso global ao retratar uma competição mortal por dinheiro. Oh Yeong-Su chegou até a receber indicações e prêmios pela atuação, incluindo um Globo de Ouro, tornando-se o primeiro sul-coreano a vencer na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em uma série dramática.

Agora, o ator vê sua carreira despencar em queda livre, provando que, fora das telas, o “jogo” é bem diferente — e não há espaço para impunidade.

A sentença oficial será confirmada em 3 de junho. Até lá, o caso continua repercutindo intensamente nas redes e na mídia internacional.