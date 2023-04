Ator Luciano Chirolli faz vaquinha online para pagar cirurgia no quadril

O ator está fazendo a vaquinha pois não está apto para trabalhar devido a uma necrose no fêmur motivada por uma osteopenia no quadril.

Amores, na manhã desta terça-feira (18), o ator Luciano Chirolli, publicou em seu instagram que está fazendo uma vaquinha para conseguir arcar com os custos de uma cirurgia de artroplastia total do quadril, pretendendo arrecadar cerca de R$70 mil.

O ator, que tem vários papéis marcantes na tv, como o mafioso da novela “Fina Estampa”, felizmente, já está quase alcançando a meta desejada, já tendo arrecadado cerca de R$68 mil.

Através de um comunicado, que foi disponibilizado para aqueles que puderem ajudar o ator, a equipe de comunicação de Chirolli explica o seu estado de saúde, revelando que o mesmo não está trabalhando devido a uma necrose no fêmur motivada por uma osteopenia no quadril, e informa aos doadores como o dinheiro arrecadado será utilizado.

“Neste momento, Luciano encontra-se impossibilitado de trabalhar por conta de uma séria necrose no fêmur devido a uma osteopenia no quadril, o que o imobilizaria por muitos meses caso tenha de aguardar a cirurgia via rede pública de saúde, o que comprometeria seriamente sua condição de sobrevivência. Por tal urgência, esta campanha pretende unir forças em prol da agilização do processo”, afirmou o comunicado.