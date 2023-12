Ator de ‘Parasita’, Lee Sun-kyun, é encontrado morto

Que notícia triste para os cinéfilos e para o começo do novo ano que se aproxima. O ator de ‘Parasita’, Lee Sun-kyun foi encontrado morto aos 48 anos de idade nesta quarta (27). O ator estava em seu próprio carro em uma estacionamento em um parque de Seul, na Coreia do Sul. Ele ainda deixou uma carta de despedida antes de deixar sua casa e a polícia investigar o caso.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, a polícia local recebeu uma ligação de Jeon Hye-jin, mulher do ator, extremamente preocupada com o marido após encontrar um bilhete em sua residência.

As autoridades encontraram indícios de briquetes de carvão acesos, o que levantou a possibilidade de Lee ter provocado a própria morte.