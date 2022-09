Atirador invade escola no interior da Bahia e mata aluna cadeirante

Testemunhas contaram para a polícia que o homem era ex-aluno da escola

Meu Deus, parece até que estou contando a história de um filme de terror, mas é a realidade da Bahia e aconteceu na cidade de Barreiras. Uma aluna foi morta a tiros depois que um jovem invadiu a escola municipal da cidade na manhã desta segunda-feira (26).

Segundo as informações o adolescente seria o autor do crime e estava encapuzado, vestindo roupas pretas no momento em que proferiu os tiros contra a vítima.

No momento dos tiros, muitas crianças saíram correndo para os fundos da escola. A polícia foi chamada e a identidade do jovem ainda não foi revelada. Que horror!