Astrid Fontenelle foi pega de surpresa com o fim do ‘Saia Justa’: “Chateada e com raiva”

Astrid Fontenelle não deixou de falar que ficou magoada por ter sido tirada do ‘Saia Justa’, no GNT. A musa ressaltou que a sua saída foi respeitosa e que ela ainda foi chamada para um projeto futuro no canal, porém se sentiu com raiva após tantos anos de programa.

“O que a gente pensava e fazia e se comunicava é que o homem inteligente tinha que ver e estar ali. 4 mulheres barra pesada, em postura feminina, falando de prazer, bem-estar… Um ahora”, disse.

Ela ainda completou: “Foi em dezembro do ano passado, 11 anos, fui pega de surpresa, foi assim, se você quer renovar, a coisa mais importante é você, eles queriam mudar as peças do jogo. Mudaram duas. Fiquei chateada, surpresa, com raiva, mas cumpri minha jornada até o fim. O resultado da minha postura, isso é raro acontecer, me mantiveram até o último programa do ano, onde eu pude fazer o que eu queria fazer”, ressaltou.

Astrid ainda disse que está em um outro projeto do GNT: “Eles deixaram eu escrever o texto como eu quis, foi lindo, super respeitoso. Na mesma conversa, abriram um outro ciclo e eu vou voltar no segundo semestre com um outro programa de entrevista, no GNT”, finalizou.