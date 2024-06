Assessoria de Luan Santana se manifesta sobre internação do cantor

Amores, o Luan Santana teve um mal-estar repentino às vésperas de sua apresentação no DivinaExpo, na cidade de Divinópolis em Minas Gerais neste último sábado (1).

Parece que o cantor começou a passar mal assim que pousou no aeroporto quando estava a caminho do evento em Divinópolis. em seguida, ele foi levado para o hospital Albert Einstein, localizado na cidade de São Paulo, SP.

Neste domingo (2), sua assessoria lançou um comunicado sobre seu estado de saúde

Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação por um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho. Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total.

O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde ao pousar no aeroporto local voltou a sentir-se mal.

Atenciosamente,

Arleyde Caldi

Assessoria de Comunicação de Luan Santana