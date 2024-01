Assessora de secretário de Nunes pede demissão e adere à chapa de oposição junto a Marta e Boulos

Olha a dona Marta Suplicy causando mais uma vez com o Prefeito, num cenário de reviravolta nos bastidores políticos de São Paulo, Montserrat Bevilaqua, até então Chefe de Gabinete do deputado Felipe Becari (União Brasil-SP), pediu demissão após sua participação em articulações políticas que a levaram a aderir à chapa de oposição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). A decisão de Montserrat foi tomada após um almoço estratégico com Marta Suplicy e Guilherme Boulos (PSOL).

Montserrat, que exercia o cargo na Câmara dos Deputados, aceitou o convite de Felipe Becari para assumir a Secretaria de Esporte de São Paulo, parte da administração do prefeito Ricardo Nunes. A reviravolta começou quando ela, antes mesmo de formalizar seu pedido de demissão, já estava engajada na campanha de Marta Suplicy e Boulos, a chapa de oposição de Ricardo Nunes, atual prefeito e principal adversário de Becari, que também se lançará na corrida pela reeleição.

Felipe Becari, que inicialmente apoiava a gestão de Ricardo Nunes, viu-se em meio a um cenário de mudanças políticas repentinas. A licença de Becari para assumir a Secretaria Municipal abriu espaço para a ascensão de Douglas Viegas, suplente do União Brasil, à Câmara dos Deputados. Em meio à transição de Becari para a Secretaria de Esporte de São Paulo, licenciou-se do cargo parlamentar para integrar a administração do prefeito Ricardo Nunes, do MDB.

Montserrat atuou como assessora de imprensa de Marta Suplicy durante seis anos quando ela foi senadora por São Paulo. O almoço estratégico culminou na decisão de pedir demissão e se aliar à chapa de oposição; a saída de Marta do cargo de Secretária de Relações Internacionais de Nunes, seguida pelo aceite do convite para retornar ao PT e ser vice na candidatura de Boulos, foi outro elemento crucial nesse cenário dinâmico. Com a reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes, ele agora enfrentará uma oposição fortalecida por figuras conhecidas da política nacional.