“As pessoas que estão lá (RS) querem um pouco de afeto, querem um pouco de empatia, isso faltou no presidente Lula”, desabafa Camarotti.

Jornalista da Globo News critica a ausência do presidente no Rio Grande do Sul após tragédias causadas pelo ciclone.

Neste domingo (10), o comentarista politico da GloboNews soltou o verbo em relação à ausência do presidente Lula na comitiva para visitar às cidades atingidas pelas chuvas e ter viajado à Índia para participar da 18ª cúpula de chefes de Estado e governo do G20 logo após o desfile do feriado de 7 de setembro. “Se sabia na segunda (4) e na terça (5) da gravidade. O presidente Lula […] poderia ter priorizado, parado a agenda, mesmo de reforma ministerial – que já estava há dois meses encalhada –, para ir lá”, comenta Camarotti sobre ausência de Lula no RS, após tragédia das chuvas. Neste domingo, durante encontro com prefeitos da região em Lajeado, após pedir um minuto de silêncio pelas vítimas, o presidente em exercício Alckmin deu início a sua manifestação citando Lula e reforçando que o governo federal se movimentou imediatamente depois do início das chuvas.