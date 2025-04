As filhas da jornalista Gloria Maria vivem com quem??

Gente, resolvi sair de casa para dar uma voltinha no bairro de Santa Teresa com umas amigas, coisa que não faço há século, eis que me deparo com o Parque Glória Maria (antigo Parque das Ruínas) e uma delas me pergunta sobre quem teria ficado com a tutela das filhas delas.

Todos nós sabemos do belíssimo legado que a Glória Maria deixou no jornalismo, fruto de mais de 50 anos de carreira. Além disso, ela deixou duas filhas Laura e Maria, que compareceram no evento de lançamento do documentário “Glória”, que repassa a trajetória da jornalista que marcou a televisão brasileira com a sua irreverência e inventividade.

Laura e Maria têm 16 e 17 anos e foram adotadas pela jornalista em 2009, ainda bebês, na Bahia. As meninas sempre tiveram uma vida discreta, longe dos holofotes. E após a morte de Glória Maria em 2023, elas passaram a viver com Paulo Mesquita, um amigo de longa data da jornalista que para as meninas é como um pai.

Tanto que no aniversário dele, Maria escreveu em uma singela homenagem para ele em seu perfil nas redes sociais.

“Hoje é aniversário do melhor pai do mundo! Parabéns! Eu te amo demais e quero que você aproveite cada momento desse dia especial. Você é incrível, sempre com o melhor astral e o melhor humor, contagiando todos ao seu redor. Obrigada por tudo o que você tem feito e faz por mim e pela Lala”.

Maria, que é a filha mais velha de Glória, é bastante ativa nas redes sociais, com mais de 130 mil seguidores apenas no Instagram. Ela costuma postar fotos com amigas, faz unboxing de produtos de beleza e mantém uma lojinha virtual onde vende roupas e acessórios. Enquanto, sua irmã Laura é bem mais discreta: seu perfil no Instagram é fechado para pouco mais de 800 seguidores.