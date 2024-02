Ary Mirelle mostra corpo real após gestação

Olha ela! Depois de Viih Tube as mamães influenciadores estão mostrando os seus corpos reais após enfrentarem as dores e as delícias da maternidade. Ary Mirelle abriu seu coração e resolveu mostrar o seu corpo após a gestação de Jorge, seu filho com João Gomes.

“Gerar meu bebê foi a coisa mais linda que me aconteceu. Deus foi muito bom comigo. Essas são minhas marcas do amor”, escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda.

Vale ressaltar que recentemente ela disse que está contando com aja para lidar com todas as coisas. “Tem gente me perguntando por que não estou conseguindo tomar banho sozinha. Acho que vai, realmente, de mulher para mulher, porque estou sentindo muita dor para tudo. Não estou conseguindo andar direito, só passinho tartaruga, mesmo. Para deitar e levantar, preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinha. Está bem difícil e dói, minha gente, não é brincadeira não. Depois da cesárea, a gente fica com uma sensação de que está tudo solto. E eu coloquei isso aqui, estou com uma autonomia pós-parto que está me dando segurança. Está me ajudando tanto, vocês não tem noção”, relatou.