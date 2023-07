Ary Borges ganha milhares de seguidores, após o show que deu em campo

A atleta maranhense, que atualmente joga pelo Racing Louisville, já atingiu a marca de 270 mil seguidores no instagram.

Será que temos uma nova Marta vindo aí? Eu tenho certeza que mesmo se você não tiver acompanhado o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que aconteceu hoje (24) pela manhã, você já deve ter ouvido falar sobre a atleta Ary Borges, que foi a responsável por fazer 3 dos gols que deu a vitória para o Brasil.

A jovem atleta, que nasceu em São Luís do Maranhão e foi criada por sua avó materna até seus 10 anos, quando se mudou para São Paulo, junto com seus pais, iniciou sua carreira no esporte, fazendo testes para o time do Santos, junto com os meninos, até que descobriu um time feminino, o Centro Olímpico, onde realmente fez sua estreia profissional.

A atleta, que atualmente atua pelo Racing Louisville, já tendo passagem pelo Palmeiras, caiu nos encantos do público após ter mostrado todo o seu talento no jogo de hoje. E pasmem o seu sucesso foi tanto que, em menos de 12 horas, Ary já atingiu mais de 270 mil seguidores no instagram.