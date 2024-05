Artistas internacionais pedem ajuda para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

Minha gente, que muitos brasileiros estão se mobilizando para ajudar as vítimas da tragédia climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul , não é novidade para ninguém, porém, além de grandes nomes brasileiros, alguns dos maiores nomes internacionais também ficaram abalados com o ocorrido e estão em busca de ajuda para os nossos irmãos gaúchos.

Grandes artistas como: Beyoncé, Louis Tomlonson, Sung Hoon, Vincent Martella, Katy Perry e Guns N’ Roses estão utilizando as redes sociais para clamar por ajuda para o Rio Grande do Sul.