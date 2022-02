Arthur Aguiar não sai do salto – literalmente!

O participante chocou a todos ao desfilar com um salto enorme e com classe

Arthur Aguiar não para de surpreender no ‘BBB22’. Além de ser fiel, comer pão e se mostrar um ótimo jogador, o ator agora mostrou que não sai do salto.

Arthur Aguiar de salto alto

E eu não tô falando somente no ‘Jogo da Discórdia‘ desta segunda-feira, (21), mas sim na madrugada desta terça-feira, (22), onde usou um salto alto de Natália. Paulo André também arrasou, e até sambou, mas Vyni e Scooby não se saíram tão bem quanto o atleta e o ator.

depois do Arthur Aguiar desfilando de salto, temos PA sambando. zerou a trend kkkkk🗣🗣🗣🗣 #BBB22 #bbb pic.twitter.com/tcUijz66fy — katarina Garces (@kat_prin) February 22, 2022

O marido de Maira Cardi desfilou pela sala, andando lindamente e com muita classe. Aliás, o desfile arrancou palmas de Lina, Jessilane, Tiago, Vyni, Paulo André e sabe quem? A própria Lais!

SIMPLESMENTE ARTHUR DE SALTO ALTO pic.twitter.com/xRGUiG41uZ
February 22, 2022

Inclusive, na atividade de ontem, o ator se saiu muito bem ao entregar o colar “Não Ganha” para a médica e mencionou, com classe, que é jogador sim e que ele só está cumprindo o papel dele no jogo. E que não tem medo de assumir isso, pois o lema é escapar do paredão e é isso que ele faz!

Lembrando que Max e Dourado, uns dos maiores jogadores do programa, assumiam que eram jogadores e venceram as edições 9 e 10, respectivamente.

Max e Dourado, vencedores do BBB de edições passadas