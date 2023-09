Arthur Aguiar quebra silêncio sobre exposição de traições: “Parecia que eu estava condenado para sempre”

O ex-BBB relembra a depressão após seu término com Maira Cardi, em 2020, e contou que não conseguia trabalhar

O que uma traição exposta não faz, né minha gente? Arthur Aguiar resolveu quebrar o silêncio e contar como se sentiu com seu nome na boca do povo e todas as traições diante do seu relacionamento com Maira Cardi jogadas aos 4 ventos. Em entrevista ao podcast de Rodrigo Mussi, ele contou que não conseguia trabalhar e que acreditava estar condenado para sempre.

“Antes do ‘BBB’ eu vinha de uma polêmica muito grande pessoal, parecia que eu estava condenado pra sempre. Para mim não fazia mais nenhum sentido, não conseguia trabalhar, fazer as coisas que gostava, nada fazia sentido. A única coisa que fazia sentido era minha filha”, declarou.

“Eu pensava: ‘minha filha não tem nada a ver com isso’. Se eu ‘resolvo ir’, o buraco que iria deixar minha filha seria muito da minha parte. Eu pedia muito a Deus. Quando chegou o convite para o ‘BBB’, o primeiro momento pensei não, achava que era muita exposição, tinha medo. Na sequência entendi que era a oportunidade que tanto estava pedindo”, refletiu.