É fato! Arthur Aguiar foi para o Big Brother para ter uns minutinhos de paz, longe dessa chata da Mayra Cardy

Mayra Cardy foi para os stories desta vez reclamar que Arthur Aguiar comeu purê de batata na casa do BBB22.

Ela agora está reclamando do purê de batata? Meu, que estresse essa história toda!

Sabe pessoa chata? Reguladora? Então, esta é Mayra Cardi!

A gata desta vez não gostou nada da iguaria que Arthur Aguiar estava comendo. E o que boy resolveu comer para matar a fome? Purê de batata! Hum que delicia, eu adoro!

Foto: Reprodução

É claro que Mayra, que não consegue se conter, foi para os stories no Instagram mostrar sua indignação quanto à atitude do rapaz! E reclamou horrores! Afinal minha gente, comer purê de batata e pão configura pecado mortal no universo de Cardi… ai ai ai…

Foto: Reprodução

Ela disse: “Uma e meia da manhã, estou em reunião com a equipe do Arthur e ele está fazendo o que? Purê de batata. Pão e batata. Mulheres que quando pegam o celular do marido não é para ver mensagens de texto, é para olhar o IFood. O que tem no IFood. Quero saber do IFood!”

O fato é que se a moça está querendo render o assunto, dando um viés cômico à história da alimentação de Arthur Aguiar dentro do BBB 22, não está conseguindo, pois a veia cômica de Cardi é bem fraca!

Foto: Extra

Que sejamos livres para sermos quem queremos ser e comermos o que quisermos! A vida é muito curta pra não comer um pão com purezinho na casa mais vigiada do Brasil!

Só vai Arthur!