”Sem noção”: torcida de Arthur Aguiar acusa Paulo Vieira e Rede Globo de queimar o Pãozinho!

A Padaria está nervosa com o rapaz… Uma loucura!

O quadro de Paulo Vieira toda quarta-feira, chamado “Big Terapia” era para ser de humor, mas para a torcida de Arthur Aguiar é um tormento. É que o humorista deixa claro o quanto não suporta o ator e nem faz questão de esconder. ‘Tá errado? Claro que não! O quadro é dele ué!

Nesta quarta-feira, (13), ele recebeu no quadro, Lina da Quebrada para fazer brincadeiras e perguntas para ela. E é claro que tocou no assunto delicado da Padaria: Arthur Aguiar e suas atuações. “Você já tinha contracenado com o Arthur fora da casa, né? Você acha que ele está atuando melhor lá dentro?”, questionou o humorista e Lina deu uma boa risadinha. A dupla fez a série “Segunda Chamada” na emissora.

O Paulo Vieira: "Você já tinha contracenado com o Arthur fora da casa né, tu acha que ele tá atuando melhor lá dentro?” #BBB22



ARTHUR AGUIAR NO YOUTUBE / O PRIMEIRO LUGAR É SEU PA / LUAN CITY NO BBB / Paulo Vieira / PA e Scooby pic.twitter.com/EC4C82rFbk — TITTO  #BBB22 🧜🐆🧬🐷💡❌LINN, NAT, ELI,JESSI (@tittoferreira_) April 14, 2022

Ai pronto né? Internet caiu matando em cima do pobre coitado e fizeram comentários revoltadíssimos. “Não vejo a hora de acabar e Arthur vencer pra ver a cara desse Paulo Vieira”, disse um internauta. Outro ponto de luz — como Arthur chama seus fãs — tweetou: “Indignada! E aquele Paulo Vieira falando que Arthur está interpretando … Que raiva desse cara!”. Mas ele não é ator? Que que tem interpretar ué? Mas só sei que eles acharam uma falta de humor mexer com o rapaz e estão falando até em manipulação por parte da emissora para Arthur perder o prêmio. Parece que cortaram a câmera do Raio-X do rapaz! Será? Eu não vi nada hein?

O Boninho não quer que o Arthur fale mais com a gente e ele sabia que o local que o Arthur mais fazia isso, era no Raio-x por isso estão cortando diariamente o raio-x dele — 𝑴𝒂𝒂𝒚 🧬|🎲|✨|🍞| (@luanismylight) April 13, 2022

Paulo Vieira perguntando a Linna se Arthur tá atuando melhor lá dentro ou quando atuou com ela.. deveria perguntar como ela mesmo conseguiu sustentar o personagem tanto tempo lá dentro



ARTHUR AGUIAR NO YOUTUBE — Su ✨🍞🩴 (@comentssu) April 14, 2022