Arthur Aguiar enaltece Paulo André, mas incomoda Lucas, o Barão do Ego!

O rapazinho achou que a história de vida do filho de PA era uma indireta para ele. OI?

Lucas Bissoli está com o bichinho do ego da liderança — antes visto por Jade Picon — e a declaração de amizade de Arthur Aguiar para Paulo André durante a formação do paredão de ontem, (13), o incomodou tanto, que você nem faz ideia leitor(a)! Vou te contar tudinho agora.

Tudo começou durante a ‘Prova do Líder de Resistência – Americanas’ que Lucas disse que só sairia dali com os vinte mil reais, enquanto Natália e Arthur disseram que queriam a liderança. Paulo André ouviu e até aí, ok!

No almoço do anjo de ontem, (13), Paulo André contou aos amigos — em um discurso lindo — que seu filho, Peazin, ficou 21 dias na UTI, quando nasceu, sem comer, e foi isso que o motivou a continuar na prova de resistência. Por isso, ele se magoou tanto em perde-la para sorte.

https://twitter.com/iampauloandre/status/1503061108369899523

Depois, quando Arthur foi o imunizar, declarou que entrou no programa tentando ao máximo ser racional nas decisões, mas quando ele entendeu que isso não era reciproco, colocou o coração junto. “Minha decisão de hoje é 100% do coração. É muito bonito ver a maneira como ele fala da vida, do filho dele e a vontade que ele tem de vencer. O público já sabe, mas um dos motivos dele ter ficado na prova foi ele ter lembrado do filho dele. O filho dele batalhou pela vida durante 21 dias e ele ficou 24 horas pelo filho dele”, disse Arthur e ainda disse que Peazin teria orgulho do pai. Para encerrar, disse: “Aqui dentro a prova do líder é muito mais que ganhar um prêmio ou ganhar um valor que vão te dar. É sobre sobreviver no jogo e quero que ele fique tranquilo mais uma semana”. Mas isso doeu tanto no Sungas…

Arthur imunizando o PA e garantindo mais uma semana na casa, quem também se emocionou com esse momento? 🥺💘 #TeamPA #BBB22 pic.twitter.com/jgPM94DZoW — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 14, 2022

Em seguida, ao indicar Scooby, Lucas citou que ele não iria ao paredão pela casa porque ele é muito incrível e ele só iria por indicação ou contragolpe, além de ser bom de prova. Aí ele foi com a cutucada dizendo que o surfista não liga para o jogo quando tentou se vetar na prova do líder e que ela é uma forma de sobrevivência.

Que rapaz egocêntrico né? E depois disso o caos se instalou sobre os vinte mil reais em compras na Americanas! A marca deve estar amando essa repercussão todinha…