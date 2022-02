Arthur Aguiar na mira da líder Jade! Oi?

Arthur Aguiar está na mira de jade picon

A empresária e influenciadora o acha forte o suficiente para eliminar Naiara de Fátima Azevedo

Mal se tornou Líder, e Jade Picon já está planejando quem colocará no paredão junto com Naiara Azevedo que já está pela dinâmica do pergaminho. E sabe quem é caro(a) leitor(a)? Arthur Aguiar! Sim, até ontem ela lhe daria colar do anjo…

Reprodução

Em conversa com Barbara e Laís, Picon disse que Arthur está se perdendo e só fala de jogo assim como Rodrigo falava e que, com isso, não a parabenizou pelo Líder. Segundo ela, ele apenas disse que agora estava na reta do Paredão. Ainda continuando a conversa, a Líder disse que o indicaria para testa-lo e, quem sabe, eliminar Naiara de Fátima Azevedo. Oi? Ele é seu amigo, menina!

a jade falando do arthur pra barbara e lais sos pic.twitter.com/T58laZ33KZ — comadre clara (@claratuitando) February 4, 2022

Mas ela disse que Arthur não entenderia a indicação e se chatearia, o que fez Laís destilar veneno e dizer: “Mas esse é o problema! A gente tem medo!”.

a jade quer muito o arthur no paredão pra ter uma resposta daqui de fora… pic.twitter.com/Vta2tJ7JP5 — comadre clara (@claratuitando) February 4, 2022

E eu como amo dar um pitaquinho, já quero avisar: Jade Picon deixou a liderança subir a cabeça e essa união com a dupla de Patricinhas não dará certo para o jogo externo… Brasil ‘tá vendo e Jade pode se lascar!