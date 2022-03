Por que será?! VT de Arthur Aguiar, com “Adultério” ao fundo, desagrada a Maira Cardi

A esposa do Pãozinho está soltando fogo pelas ventas! E a gente? Dá risada!

Ah minha gente, a edição desta terça-feira, (29), fez um exposed do Pãozinho tão querido pelo Brasil — nem todo país, ok? — e a dona Maira Cardi, a senhora Pãozinho sem glúten, está bem brava viu?

É que a edição mostrou o quanto Arthur se contradiz e a forma de vítima que ele se coloca, e é claro que isso é péssimo para o jogo do rapaz né? E em determinado momento do VT, tocou a música “Adultério”, do saudoso MR. Catra, bem na parte do “vai rolar um adultério”. E isso não agradou a coach, por que será né?

O sabor que foi esse VT com a edição desenhando o jogo de Arthur aiai pic.twitter.com/dKhaMqrVTF — titia ari 🧋 (@arisuspensa) March 30, 2022

E mais: em seguida, rolou um VT sobre a amizade das Comadres [Lina, Natália e Jessilane], exaltando o trio. E Maira quis insinuar em seus stories que esses dois VT’s foi descaradamente uma forma de influenciar o público a tornar Lina campeã.

O VT das comadres demorou tanto, que acabou acontecendo no momento mais caótico da relação delas. #BBB22 pic.twitter.com/64gP2VSIy5 — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 30, 2022

Maira disse algo? Não! Só colocou enquetes! Mas está bem claro o que ela quis dizer né? Mas uma coisa eu digo: dona Maira Cardi brava é uma delícia de assistir. Então já vou preparar pipoquinha e guaraná, porque esse Instagram (@mairacardi) vai ser um babado hoje…