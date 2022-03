BABADO! Arthur Aguiar é novo líder e Laís e Gustavo criam plano maldoso!

O casal não gostou da nova liderança e já quer prejudicar o novo líder por saber que já estão no arroz

Para tristeza de muitos no ‘BBB22’, Arthur Aguiar é o novo líder da semana depois de vencer a ‘Prova do Líder – Amstel’ em dupla com o Barão da Piscadinha, Lucas — foi sorteio ‘tá? Dificilmente eles iriam fazer a prova juntos por escolha — contra Scooby e Eliezer.

Os meninos [Douglas, Paulo André e Pedro Scooby] comemoraram muito e até pularam na piscina após a coroação do novo líder da semana. Mas o casal Laís e Gustavo não ficaram nem um pouco felizes com isso e já arquitetaram um plano muito do mal para o pai de Sophia: vencer a ‘Prova do Anjo’ e lhe dar o Monstro. Sendo assim, o Líder perde as regalias do VIP e vai para a Xepa. Ai que maldade né?

“Eita eu que vou ganhar o Anjo, já está escrito! Vou pro paredão mesmo!”, disse Laís, mas Eliezer disse que ele ganhar tirará Scooby e Paulo André do Vip e puxará para Xepa. Pra quê né?

Laís falando que se pegar o anjo vai dar o monstro pro Arthur #BBB22pic.twitter.com/l5L3otnW3j — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 18, 2022

Mais tarde, no quarto do pirulito, Gustavo, por ideia de Lina, disse que se ele pegar o Anjo, imunizar Laís e colocar Arthur no Monstro fica muito mais “completo” — já que o bacharel em Direito já está no paredão por votação entre os eliminados da edição. E Jessilane e Lina estão torcendo por isso viu? Fico besta…

Laís falando em pegar o anjo. Lina diz que é melhor o Gustavo pegar porque, imuniza a Laís e ainda coloca o Arthur no monstro. #BBB22 pic.twitter.com/ELk9Of9JRc — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 18, 2022

Mas se você pensa que Arthur já não pensou nisso, muito se engana. Ele e seus amigos já estavam se zoando e Douglas disse que será impagável eles comendo as regalias do quarto do líder e o ator só olhando. Pedro Scooby riu, mas já está confiante que algum deles ganhará a prova do anjo também. Será?

