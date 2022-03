Arthur Aguiar dispara sobre Laís: “Eu tive a oportunidade de colocar ela no monstro e não coloquei”

Será que o Anjo salvará a médica do paredão? Do líder ela não escapa…

Não adianta! Nem na festa, Arthur Aguiar para de falar sobre sua principal rival no jogo, Laís. E claro que na festa do MC Donald’s nesta sexta-feira, (18), não foi diferente.

O líder da semana estava conversando com Paulo André e Pedro Scooby sobre o cansaço que já estão sentindo e que as festas já não os animam mais. Inclusive, Scooby disse que até a música do despertador o está irritando. Arthur então comentou que não vai ficar de risinho na festa para quem não gosta dele.

“Eu não vou passar por cima do que eu sou e eu não suporto falsidade. Eu não vou ficar de falsidade aqui dentro, não rola pra mim ser uma coisa no ao vivo e outra aqui”, disse o ator. Depois, comentou sobre Laís: “Pra mim a mina [Laís] morreu no dia que ela conversou comigo, pediu desculpas, disse que entendeu e o caralh* a quatro. Podia ter colocado ela no monstro, não botei no monstro, pra aí na segunda ela vir e dar aquele show ridículo”, disparou o ator.

"Eu não vou ficar de falsidade aqui dentro, não rola pra mim ser uma coisa no ao vivo e outra aqui." pic.twitter.com/Svp796F2PN — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) March 19, 2022

https://twitter.com/Aguiarthur/status/1505026126271369219

Será que Gustavo ganhará o Anjo para imunizar a sua amada e acabar com os planos do pãozinho?