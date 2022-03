Arthur Aguiar dispara sobre Jade Picon: “apelativa”! VIXE…

O ator também achou que a influenciadora pisou na bola ao falar sobre as ONGs que quer ajudar

Depois da formação do paredão deste domingo, (6), Arthur Aguiar estava conversando na área externa com Gustavo, Douglas, Lucas e Paulo André sobre Jade Picon e seu discurso de permanência.

“Eu sei que ela é tua mina, mas apelativo o discurso dela né?”, disparou Arthur para Paulo André. Gustavo e Lucas concordaram com o marido de Maira Cardi, e o Barão da Piscadinha até comentou que acha que nem pode falar a respeito do que fará com prêmio no discurso de permanência.

“O DG tem um bagulho bizarro que o maluco quer fazer e não vejo ele falando sobre isso, nem no discurso dele ele falou”, emendo Arthur. Gustavo disse que dinheiro nem deveria ser comentado e que ficou balançando a cabeça em repreensão durante o discurso por achar apelativo. Paulo André ficou mudinho…

Paulo André ficou mudinho em conversa com brothers (Foto: Reprodução)

Para quem não viu, Jade Picon disse, durante seu discurso de permanência, que usará o prêmio para ajudar instituições de caridade. Já é milionária, por que já não ajudou? Eu hein…