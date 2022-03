Passou a rivalidade? Jade Picon revela que o jogo ficou para trás

Café da manhã com Ana Maria Braga revelou a visão da paulista sobre o jogo

A imagem de boa moça pode até enganar grande parte do público, mas eu fico com o pé atrás. Jade Picon é ligeira em suas ações e seu discurso é articulado como um limpa na sua imagem de “cobra”.

Jade Picon e Arthur Aguiar, o embate da edição (Foto: Reprodução)

A eliminada tomou café da manhã com Ana Maria Braga nessa quarta (09) e disse que a rivalidade são águas passadas. “Lá dentro eu tinha claro que tem essa coisa do jogo e tem a vida aqui fora, com certeza aqui fora a gente vai conversar, porque o jogo fica para trás”, disse Picon.

A paulista diz que não conseguiu fazer diferente, apenas sentir a rivalidade. Também disse que não sentiu abertura da parte de Arthur Aguiar, será?

Dá para acreditar que Jade ainda revelou que mudaria sua escolha quando o Big Fone tocou? Para Ana Maria ela contou que talvez tenha opções melhores, que não a colocasse em risco como aconteceu com o paredão contra Arthur.

Eu já sinto cheiro de amizade pelo ar e muito mais que isso, marketing ao redor de tudo isso (risos).