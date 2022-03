Eita babado! Arthur Aguiar até tenta trégua, mas Jade Picon recusa seu abraço!

A sétima eliminada quis nem saber do seu rival no jogo

Nem na hora da saída houve trégua entre Jade Picon e Arthur Aguiar! Até achei que em dado momento, Jade ia ajoelhar tal como Carla Diaz no ‘BBB21’ e dizer: ‘Arthur Aguiar, quer ser meu rival na vida e no jogo?’. Mas não rolou né? A moça saiu ontem, (8), e recusou o abraço do ator, viu meu amor?

Picon foi bem rápida na despedida e mal abraçou seus colegas de confinamento. Ao sair pela porta da casa do ‘BBB’, deu um selinho em Paulo André e disse ‘fica bem’ ao atleta. Fofos né? Em seguida, a empresária se encaminhou para a porta de saída de vez e Arthur foi atrás dela e visivelmente dar um abraço, mas ela não quis não e falou: “tchau Arthur, obrigada por tudo” — ele que agradece pelo, quem sabe, futuro um milhão e meio de reais.

O ator então disse: “desculpa qualquer coisa” e ela respondeu “’tá doido”. Em seguida, ele disse que espera que todos os problemas entre eles fiquem ali dentro e que aqui fora eles possam ter oportunidade de conversarem. Ela não respondeu e deu um tchau geral com um singelo “lá fora todos nós nos encontramos”.

ARROGANTE PRA CARAI !



A recusa do abraço do Arthur demonstra q Jade NÃO tm nada d madura. É 1 criança mimada, birrenta e q levou o jogo pro pessoal.

Arthur nem é meu favorito, mas neste paredão ele tinha q permanecer até pra dar 1 recado claro pro Lollipop. Eslo sentiu o recado. pic.twitter.com/pMtu7V9LKT — Edson Martos (@edson_martos) March 9, 2022

E agora hein? Como serão os rumos do programa daqui para frente? Lina e Arthur Aguiar disparam como os favoritos da edição…