Arthur Aguiar fala sobre affair com Deolane: “Gente, para!”

O ator e a advogada foram flagrados juntos na festa do influenciador Lucas Guimarães.

Gente, após o ex-BBB Arthur Aguiar e a ex-Fazenda Deolane Bazerra serem visto juntinhos, nesta segunda-feira(23), curtindo, em uma lancha, a festa de aniversário do influenciador e ex-marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, internautas levantaram alguns rumores de que poderia estar acontecendo algo entre os dois.

Já tem padaria fechando as portas depois desse encontro.

Arthur Aguiar e Deolane Bezerra passam bastante tempo em a festa cheio de muita animação e curtição.



Gostaram? #bbb #arthuraguiar #deolanebezerra #afazenda pic.twitter.com/1hrjEczwsY — CorreVemAquiVer👣👀 (@CorreVemaquiver) January 23, 2023

Insatisfeito com os boatos, o ator utilizou o seus instagram para falar a respeito do assunto, e negou com todas as que algum envolvimento amorosos poderia estar surgindo com a advogada.

“Recado rápido, eu vim sozinho, estou sozinho e vou voltar para a minha casa em São Paulo sozinho. Gente, para!”, afirmou o ator.

Em seguida, Arthur pediu que as pessoas parem de criar histórias que não existem e afirma que foi a festa para comemorar exclusivamente para comemorar o aniversário do amigo,

“Meu Deus, pare de ficar criando situações onde não existe nada. Eu só vim para o aniversário do Lucas, só isso, estamos em 2050 e vocês continuam no mesmo motivo. Vira essa chave, é só isso. Recado dado, fui”, finalizou o ex-BBB.