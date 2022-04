Campeão na babaquice, Arthur Aguiar dorme no programa “Dia 101”! Rídiculo!

O ator simplesmente foi para o Quarto Grunge dormir, enquanto os outros interagiam…

Arthur Aguiar não mereceu ter ganho o ‘BBB22’ e isso ficou nítido no ‘Dia 101’! O ator simplesmente ignorou, não quis participar e foi dormir! Como esse cara é babaca, desculpa.

Primeiramente, ele estava batendo papo somente com os amigos que restaram: Tiago Abravanel e Naiara Azevedo. A cantora perguntou se ele estava sem graça de entrar na casa e interagir com o pessoal e o cantor respondeu: “Tô de boa! É muita falsidade e eu não tô afim de receber tapinha nas costas, eu prefiro ficar na minha. Já tive tempo de ver algumas coisas que eu achei desnecessárias. Eu respeito a opinião deles, cada um age como quer”. Em seguida, o programa mostrou Barbara dizendo que o pessoal tinha que ir dar parabéns ao rapaz pelo menos, já que ninguém foi.

Depois, o ator entrou e cumprimentou só algumas pessoas — Scooby foi um dos que ele só fez tchauzinho de longe —, e foi direto para o Quarto Grunge já tirando a roupa e indo dormir. Sim, leitor(a), DORMIR! Num show de falta de educação e respeito com a direção do programa, com a Padaria e com o público. “Não passei o programa só dormindo? Vou dormir! Ficar recebendo tapinha nas costas nada rapaz! Uma hora dessa?”, disparou sozinho o ator.

Tiago Abravanel, trouxa, foi atrás dele para perguntar o que houve e ele respondeu: “O pouco tempo que eu fiquei acordado já vi muita coisa que não vale a pena. Já falaram que eu dormia o programa todo mesmo. Que diferença faz?”, respondeu Arthur deitado na sua cama.

E isso não tem defesa! Afinal de contas, Juliette foi super atacada pelos colegas de confinamento ano passado e deu um show de educação pedindo aos Cactos que não atacassem os participantes. Ridículo, Arthur!