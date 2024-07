Arthur Aguiar detona Maira Cardi a respeito da criação de sua filha: “Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma e bem mais educada, volta outra criança”

Eitaaa aparentemente esse babado está longe de acabar. Há pouco contri para vocês sobre o posicionamento que a influenciadora e ex-mulher do ator Arthur Aguiar, Maira Cardi, deu a respeito do vídeo extremamente polêmico em que a filha do ex-casal aparece debochando do celular do cozinheiro de seu pai, afirmando que é um aparelho de “pobre”, por não ser da marca Iphone.

Porém, revoltado com o pronunciamento de Maira, Arthur fez questão de utilizar os stories do seu instagram para soltar o verbo sobre o assunto.

“Não vou ficar calado, não. Vamos falar, já que vocês querem que eu fale, vou falar. De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta pra casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado”, iniciou Arthur, que continuou:

“Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso. Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra”, garantiu o ator.

Logo em seguida, Arthur revela o motivo de não ter chamado atenção de Sophia assim que aconteceu a polêmica e alfineta a ex-mulher por não tentar resolver toda essa confusão de forma privada, sem explanar para as redes sociais.

“Não repreendi [na hora] porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela (sic) falando isso, se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida, independente se foi gravado ou se não foi…Outro ponto: foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não, hein. Outro ponto engraçado é que não recebi nenhuma mensagem perguntando o que tinha acontecido. Óbvio que não recebi, porque é muito melhor jogar na internet. Faz mais sentido. Eu não consigo entender, nunca vou entender isso. Por que as coisas não são resolvidas ou perguntadas no privado, tem que ser na internet. Vou morrer e não vou entender”, disparou Arthur.

Por fim, o ator afirma que a filha não aprendeu tal atitude em sua casa e volta afirmar que Sophia sempre volta para a casa de sua mãe melhor do que chegou em sua casa.

“Falo com 100% de certeza: minha filha não aprendeu isso na minha casa, não aprendeu isso comigo. Mas você vão falar ‘mas ela tava com você, tava na sua casa’. Sim, ela tava comigo, ela tinha acabado de chegar, tinha horas que ela tinha chegado aqui em casa. Então, assim, ela não aprendeu isso aqui, agora, vamos combinar, é uma coisa que ela já trouxe. E, como eu disse no primeiro story, lá no início. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, bem mais educada, volta outra criança. E, apesar de ter acontecido na minha casa, essa fala dela bem ruim com o Martins que trabalha aqui, eu não apoio essa fala, eu não ensinei isso pra ela e eu repreendi ela (sic)”, finalizou Aguiar.