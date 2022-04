Tava ruim agora parece que piorou! Arthur Aguiar diz que amizade com Scooby não vai rolar

Ganhador do BBB22 contou que acha que amizade entre os dois não vira verão

Em entrevista para o Gshow, Arthur Aguiar contou que amizade com Pedro Scooby não vai para frente. Será que ele já sabe que sua esposa e a esposa do seu “amigo” lavaram a maior roupa-suja fora da casa? Isso só vamos descobrir com o tempo, mas ainda bem que ele já tem consciência que não vai virar verão.

“O PA, com certeza, o Tiago, o Eli é um cara que eu gosto muito, a gente acabou se aproximando. Conheci pouco a Naiara, mas gostava de trocar ideia com ela. O DG também, apesar de ter me decepcionado, a gente já conversou e acho que ficou para trás isso, mas não sei se vai ser recíproco. O Pedro também, acho que não vai rolar aqui fora, mas foi um cara que me ensinou bastante coisa, aprendi muito com ele. Foi uma pessoa que me fez abrir os olhos para a importância de viver, de querer viver a vida, de não querer ter razão o tempo todo”, disse Arthur.

Arthur Aguiar decreta fim de amizade com Pedro Scooby (Foto: Reprodução)

Tudo indica que o brother vai carregar Paulo André, Tiago e Eli no coração (novidade? Nenhuma!). Vai sobrar um pouco de espaço para Naiara, já o restante vai ser tipo amizade de terceirão, que atravessa a rua para não falar oi.

Vale lembrar que a esposa de Arthur, Miara Cardi, e a ex de Pedro, Luana Piovani, vivem trocando farpas nos stories, e a gente ama. Agora que não tem chance de amizade é fogo no parquinho.