Recebido por meia dúzia de gato pingado, Arthur Aguiar debocha: “Cheio de robô”

Saiu do ‘BBB22’ bem debochadinho o Bisnaguinha né?

Enquanto Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva brilhavam no ‘Baile da Vogue’, Arthur Aguiar foi para o Mato Grosso do Sul cantar com Luan Santana nesta sexta-feira, (29). E ‘tava divertido o rapazinho viu?

É que o ator foi recebido por meia dúzia de gato pingado nos bastidores do local que ele ia cantar com Luan e aí foi palco para ele usar do deboche: “Cheio de robô aí na porta”. E ainda escreveu no story: “hahaha um tanto de robôs na porta”. Ai menino, tenha dó! De certo esse pequeno grupo te tornou campeão né?

E ele está cheio de problema né? Porque está tendo briga entre os “Pontinhos de Luz” e a “Padaria”, acredita leitor(a)? E para resolver a questão, Arthur colocou o nome de seu fandom de “Padaria Cheio de Pontinhos de Luz”. Que fofura né? Me comovo! Ainda mais, porque eles quem vão comprar as roupas e bonés da marca dele… Nem está preocupado com marketing!

Ah e Luan Santana cantou o grande sucesso de Arthur Aguiar: “Casa Revirada” que está quase batendo “Envolver” de Anitta no Spotify! Que loucura hein? Se ele sabe debochar, eu também sei…