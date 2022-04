Pitaco da Kátia: Sem nenhuma surpresa, Arthur Aguiar venceu o ‘BBB22’. Mereceu?

O ator venceu o programa com 68,96% dos votos

E não é que o ‘BBB22’ acabou? Com zero surpresa, Arthur Aguiar foi o campeão — usar grande ia ficar demais — da edição com 68,96% dos votos. Ou seja, a Padaria realmente dominou a votação. Mas é aí que tá: foi merecido?

Na minha opinião, colocando minha torcida nesse pitaco: não! Mas se você for analisar friamente, que jogador foi Arthur Aguiar! Ele soube exatamente moldar o jogo no seu ritmo usando ferramentas que outros vencedores também usaram: a exclusão da Juliette e a cabeça jogadora de Max e Dourado.

O ator, sem dúvida nenhuma, entrou totalmente em desvantagem. Primeiro por entrar após os outros competidores junto com Lina e Jade Picon por ter pego Covid-19 e por ter entrado “cancelado” devido as traições a Maira Cardi. E ele soube direitinho reverter esse jogo e mostrar um lado Arthur Aguiar meigo, fofo, calmo, sensível e ingênuo…

Arthur Aguiar entra na casa do BBB 🗣 pic.twitter.com/2MJIcE4bId — Todeolhonobbb22 (@todeolhonobbb22) January 20, 2022

Mas uma coisa é fato: sem Jade Picon, Arthur dificilmente conseguiria esse enredo. A influenciadora entregou o prêmio nas mãos do marido de Maira Cardi a partir do momento que usou e abusou de sua arrogância. Em momento nenhum, e isso você pode procurar até o fim, o ex-Rebeldes revidou a qualquer grosseria ou palavras arrogantes dela. Ele sempre usou da calma, e do vitimismo claro, em todos os “Jogos da Discórdia” e soube usar muito bem seu vocabulário — tanto com Jade quanto com Laís.

Eu lembro como se fosse hoje o tanto que Jade foi atacada por dar essa placa de interesseiro para o Arthur no jogo da discórdia.



Eliminaram a pessoa errada, mores. Ela foi a primeira a enxergar o jogo sujo desse infeliz. pic.twitter.com/uNCvFtztxD — Haroldinha Barbie Kill (@HaroldoNaLata) April 17, 2022

E não poderia deixar de citar: que eloquência e dicção de milhões têm Arthur Aguiar. Ele sabe muito bem usar todas as palavras, argumentos e sai até faísca da sua mente de tanto que pensa e usa a memória. Raramente ele se contradisse em algum momento nesses cem dias, foi impressionante!

Vou ajudar os leigos, acusadores do Arthur, em relação a Lays:

Gaslighting é qdo o homem faz a mulher duvidar da própria sanidade, memória e percepção. Abuso psicológico nas quais as infos são distorcidas p/favorecer o abusador.

Arthur Aguiar SÓ FALA A VERDADE. O vídeo confirma. pic.twitter.com/inzjsF0pFq CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 23, 2022

Não concordo com seu jogo, mas o resultado foi justo devido ao jogo muito bem arquitetado pelo ator e sua esposa marketeira, Maira Cardi. Que Arthur saiba muito bem usar o prêmio — inclusive no divórcio — com saúde e sabedoria. Sorte e sucesso para ele e vida que segue, de cabeça erguida e com o aprendizado dos erros cometidos. E para nós, ‘No Limite’ e ‘Power Couple’ para comentarmos!