Isso é bom? Arthur Aguiar revela para Larissa: “Meu jogo é frio e calculista”

O jogador master da casa está deixando claro que a emoção está passando muito longe dele e de seu jogo

O marido de Maira Cardi bateu um papo sincerão com Larissa após o ‘Jogo da Discórdia’, na madrugada desta terça-feira, (1º), e revelou que seu jogo é feito de estratégias e frieza. Mas isso será que é bom para ele?

Depois de ser apontada como “figurante” pelo ator no ‘Jogo da Discórdia’, a influenciadora o chamou para conversar e o acusou de fugir de Jade Picon. “Eu sou inteligente, eu vou bater de frente com ela na hora certa. Eu tenho três pessoas hoje que votam em mim na casa: Laís, ela [Jade] e você”, disparou Arthur Aguiar. Larissa argumentou que não votou nele — mas quando puder vota né meu anjo?

Chateada de ter sido apontada como figurante por Arthur, Larissa pediu pra conversar com o brother e disse que ele foge da Jade:



"Sou inteligente. Vou bater de frente com ela na hora certa. Não vou agir na emoção. Jogo meu jogo de maneira fria, estratégia, calculista"#BBB22 pic.twitter.com/IgCpwqQrgx — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 1, 2022

Em seguida, ele deixou claro: “A gente [ele e Jade] vai se encontrar no paredão no momento certo. Eu jogo meu jogo de maneira fria, estratégia, calculista… Se isso é certo ou errado, eu não sei!”, revelou. O marido de Maira Cardi ainda disse que não tem medo de jeito nenhum de enfrenta-la no paredão e só a colocará se for líder ou tiver contragolpe, porque por voto pela casa ela não irá.

E por fim, disse que essa história dele ter medo dela é achismo de Larissa e Laís, porque ele não teve essa oportunidade de colocá-la no paredão. E tem plena convicção que as coisas que Jade Picon acha que ele fez contra ela não aconteceram e que ela está equivocada. O papo encerrou com Larissa dizendo: “tudo bem, Arthur”. O último jogador bom assim foi Dourado do ‘BBB10’, sem dúvidas…