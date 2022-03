”A gente precisa criar nossa narrativa”, explica Arthur Aguiar aos amigos sobre serem vilões

Pelo jeito o quarteto fechou de vez no jogo depois da treta com Lucas Bissoli

É, quem torce para a Disney pode comemorar. Depois da treta pós formação de paredão neste domingo, (13), o grupo formado por Arthur, Scooby, Douglas e Paulo André virou uma aliança. Afinal de contas, um defendeu o outro durante a discussão e tiveram até uma DR depois.

Arthur expôs o quanto se sentia excluído por Douglas e Scooby, mas que isso mudou ao longo dos dias e isso o deixou muito feliz. Judiação do Pãozinho excluído né? Depois, na academia, o ator explicou os rumos do jogo para os amigos e disse que eles não podem deixar os outros participantes os taxarem como vilões por ganharem todas as provas.

Arthur falando com os meninos que teve uma virada de chave ultimamente que mudou a relação deles, que antes ele não se sentia acolhido e agora isso melhorou. pic.twitter.com/zLJV1itWGQ — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) March 14, 2022

“A gente precisa criar a nossa narrativa, porque se eles criarem só a narrativa deles aí é difícil. A gente tem que verbalizar a nossa narrativa, porque durante a maioria do programa todo nós fomos as pessoas atacadas e ficamos apanhando sem conseguir se organizar”, explicou Arthur e DG concordou que precisam falar isso para o público.

Mais cedo, Arthur Aguiar conversou com PA, Scooby e DG sobre a necessidade deles verbalizarem as suas narrativas:



“Durante o programa todo, nós fomos as pessoas mais atacadas e a gente ficou apanhando sem conseguir se organizar para poder atacar” #BBB22 pic.twitter.com/xKpNvYEhri — Tracklist (@tracklist) March 14, 2022

E mais: eles perceberam o jogo de Gustavo, e estão bem espertos com o comportamento dele também. Inclusive, Scooby disse que agora as únicas pessoas que ele não vota são DG, PA e Arthur, mas Gustavo também se tornou alvo. Eita…