Ardiloso e cruel: Luana Piovani caracteriza Pedro Scooby

Atriz disse que tem que matar o ex-marido dentro dela para seguir enfrente

Mulheres, unidas, jamais serão vencidas, tô contigo e não largo, Luana. A musa usou as redes sociais e pediu ajuda para as mulheres e mães solteiras para que levem o seu grito mais adiante. Acontece que ela foi processada por Pedro Scooby, seu ex-marido, que tenta tirar a guarda das crianças dela.

“Eu peguei o processo e fui ler e é isso que vem dar o nome do episódio, ele me desmerece, me desqualifica como mulher e mãe”, iniciou.

Luana ainda diz que ele deve abrir outros processo, visando o dia dos pais, que ele vai usar a imagem de paizão para fazer dinheiro. “Eu entendi, ele conseguiria tirar as crianças da minha guarda. Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel. Um cara que levava os filhos atrasado na escola e os filhos tinham que pedir desculpa para a professora. Um cara que dá três celulares no natal e não tem a menor preocupação”, disse.

“Acho muito louco que ele achar que é apto a cuidar de três crianças. Isso me chocou demais, aí eu entendi que tenho que matar o Pedro dentro de mim”, disse ela.